「ごみゼロの日」に合わせJR札幌駅周辺では不法投棄やポイ捨ての防止に関する街頭啓発が実施されました。「ごみゼロの日なのでキャンペーンしています」きょう（２０２６年）5月30日は語呂合わせで「ごみゼロの日」です。この日に合わせ実施されたのが廃棄物の不法投棄や空き缶などのポイ捨てを防止するための啓発活動です。道や警察などが参加し、JR札幌駅周辺で不法投棄を見つけた際の連絡先「産廃110番」が書かれたティッ