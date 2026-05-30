大谷は驚異の防御率0.82を記録している(C)Getty ImagesMLB公式サイトは現地時間5月27日、現時点でのサイ・ヤング賞の模擬投票結果を公表した。これは同サイトの36人の専門家たちが、25日までの成績を基に投票したもの。1位が5ポイント、2位が4ポイントで、以下順位が下がるごとに1ポイントずつ下がり5位まで投票した。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、特大アーチをチェックナショナル・リーグは好投手がそろい、例年