◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、美浦トレセン皐月賞は進路が開かず１４着に敗れたパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、グッと頭を下げ闘志を内に秘めるように坂路を４ハロン６９秒３―１６秒０で登坂。その後はダートコースで半周のハッキングを行った。木村調教師は「残りの時間を無事に過ごし、いい状態で日曜日に向かっていけるように