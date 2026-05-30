愛知県名古屋市で29日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡し、運転手の男（85）が逮捕されました。マイクロバスは現場近くの通過に、何らかの原因でいつもより時間がかかっていたとみられることがわかりました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、酒井照也容疑者です。警察によりますと、酒井容疑者は29日午後5時半すぎ、名古屋市南区で、スイミングスクールのマイクロバスで横断歩道を渡っていた男女2人をはねたにもかかわ