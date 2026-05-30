テニスの「全仏オープン」は5月29日（日本時間30日）、男子シングルス3回戦が行われ、世界ランク4位のノバク・ジョコビッチが登場した。同30位の19歳、ジョアン・フォンセカを相手に、6-4、6-4、3-6、5-7、5-7というフルセットの大逆転負けを喫し、まさかの3回戦敗退。新星のキレのあるプレーの前に、絶対王者が思わず『マジかよ…』といった表情でため息をつく衝撃の結末となった。【映像】ジョコビッチが屈した19歳のキレッキ