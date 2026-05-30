糖尿病治療薬であるマンジャロを不正に販売しようとするSNSのアカウントに対し、東京都がリプを直接送る警告を行っていることが、話題になっている。【映像】「マンジャロ譲ります」→都が送った警告（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、東京都の薬務課を取材し、SNSでの反応やその抑止力について、マネジメントトレーニングを普及するEVeM VP of Impactの滝川麻衣子氏とともに深掘りした。糖尿病治療薬で