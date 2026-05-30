小松市内のバラ園ではおよそ1400本のバラが見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。74品種、およそ1400本のバラが植えられている小松運動公園のバラ園では、いま、さまざまな品種が見頃を迎えています。ヨーロッパからの珍しい品種のバラも並んでいて、訪れた人は色鮮やかなバラの花と柔らかな香りに包まれながら散策を楽しんでいました。■訪れた人：「子どもと一緒に（写真を）撮るのが楽しくて、よくお花と撮ってい