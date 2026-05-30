日本銀行金沢支店は5月の北陸3県の景気について「緩やかに回復している」として全体の判断を据え置きました。日銀金沢支店が発表した今月の金融経済月報によると、北陸の景気は「一部に弱めの動きもみられるが緩やかに回復している」として全体の判断を18か月連続で据え置きました。項目別にみると、個人消費は、物価上昇の影響がみられる中、百貨店やスーパーなどの売上高が新規出店効果などで持ち直し、観光も堅調さ