整形疑惑も浮上した“陸上界のカリナ”が、自ら疑惑について言及した。Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島5』に出演したキム・ミンジが、自身の美容管理法を明かした。【写真】キム・ミンジ、食い込み“ぴっちり”ウェア5月28日、キム・ミンジのYouTubeチャンネルには、「整形なしで顔の形をきれいにする方法？施術のおすすめ・おすすめしない管理法を総まとめ」と題した動画が公開された。この日、キム・ミンジは「数日