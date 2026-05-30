【モデルプレス＝2026/05/30】超特急のカイ（小笠原海）とタカシ（松尾太陽）が29日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。タカシが、メンバーの買い物事情を明かした。【写真】超特急、買い物事情が全然違うタイプなメンバー2人◆超特急タカシ「どんだけ1点ものでも…」服を買う時の“マイルール”とはこの日の番組では、買い物をする時に“即決するタイプ”か