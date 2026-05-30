大雨災害を想定した大規模な訓練「総合水防演習」が黒部市の黒部川河川敷で行われました。この訓練は、大雨で黒部川の水位が上昇し、洪水の危険が高まったという想定で国土交通省や県などが主催し行われました。黒部川での実施は13年ぶりです。きょうは、国土交通省の北陸地方整備局や、周辺地域の消防団員など、およそ1200人が参加しました。参加した消防団員らは、堤防の決壊を防ぐために土のうを積み重ねたり、水の勢いを弱める