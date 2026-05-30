２９日午後５時３５分頃、名古屋市南区寺崎町の市道交差点で、横断歩道を渡っていた同市南区元桜田町、大石有記さん（３６）と同市千種区千種、田中新さん（３５）の男女２人が右から来たマイクロバスにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。マイクロバスは現場から走り去り、約３５０メートル東に離れた駐車場に止まっているのが見つかった。愛知県警南署は３０日未明、運転していた同市、自称アルバイトの男（８５）を