80年代にTBS系で放送され、一世を風びした大ヒット学園ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった伏見工ラグビー部元監督の山口良治さんが死去したことが分かった。83歳だった。同作で主演した俳優・山下真司（74）が追悼した。84年に放送された「スクール☆ウォーズ 〜泣き虫先生の7年戦争〜」は、高校ラグビー界において全く無名の高校が、わずか7年で全国優勝を成し遂げたシンデレラストーリー。山下演じる“泣き虫先生