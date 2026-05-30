Snow Manの渡辺翔太さんは5月29日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。【写真】渡辺翔太のサンダル姿「サンダルといえばしょっぴー！！」渡辺さんは「PUMA #しょっぴー #しょぴぐらむ」とつづり、1枚の写真を投稿。ワインレッドのシャツにスタイリッシュなパンツ、サンダルを合わせたコーディネートです。こちらに向けた視線が格好良く、魅力的です。コメントでは「やっぱり翔太くんと言えばサンダル