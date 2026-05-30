注目の7月の優待銘柄！株主優待が人気の企業は、権利確定日に向けて優待目的の買いが入りやすくなります。早いうちに株主優待銘柄に注目することで、値上がり益が期待できるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい7月の優待銘柄をご紹介します。7月のおすすめ優待銘柄その1：稲葉製作所＜3421＞【業務内容】物置やオフィス家具などの製造・販売【単元株数】100株【最低購入金額】16万8100円（2026年5月28日時点）【権利確定月