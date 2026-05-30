三菱「パジェロ」7年ぶり復活に大反響！三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月29日、新中長期ビジョンの発表の場で新型「パジェロ」の導入を明言し、同年秋に世界初公開することを予告しました。日本では2019年に生産を終了していたため、7年ぶりの正式な復活となります。【画像】超カッコいい！ これが新型「パジェロ」です！（30枚以上）1982年に登場したパジェロは、三菱ジープを源流とする本格クロスカントリーSUVで