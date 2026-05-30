「素敵な人に出会えた」と思った瞬間が、地獄への入り口かもしれません。マッチングアプリや合コンを舞台に、モデルやキャバ嬢まで動員して行われる「不動産勧誘」の驚くべき小芝居の実態とは。業界の裏の裏まで知り尽くす「不動産Gメン」こと滝島一統氏は、こうした悪質セールスの手口を真っ向から批判します。また著書『家の購入&売却・賃貸・投資・相続…で損しない 得する不動産バイブル「ハンコ押す前に読む本」』では、