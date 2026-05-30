「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、土佐兄弟との「学校あるあるショート動画コラボ」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。【動画】高校生コラボ！ダンスと旗を組み合わせたカラーガードに挑戦！土佐兄弟と“学校あるある”ショート動画LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONのショート動画コラボ企画。今回は、高校生活の一場面を切り取った