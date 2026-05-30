美容整形の費用が2600万円以上と公表しているモデルの平瀬あいり（29）が、整形前後の写真を投稿し、さまざまなコメントが寄せられている。【映像】平瀬あいり、整形前の姿16歳から8年間引っ越しと警備の仕事を掛け持ちし、節約生活をしながら貯めた1000万円で、目や鼻、口などを整形したという平瀬。その後も整形を重ね、費用の総額は2600万円以上だという。平瀬あいり、整形前後の写真とともに当時の心境を告白5月28日に更