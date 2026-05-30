華道家の假屋崎省吾（67）が28日、自身のブログを更新。バラエティ豊かな紫陽花が咲く、彩り鮮やかな自宅ガーデニングを披露した。【写真】「多分50種類くらいは植えてあるかな〜っ」“紫陽花だらけ”の自宅ガーデニング披露の假屋崎省吾假屋崎は「なんとなく小雨が降ったり止んだりの鎌倉です」「我が家の紫陽花がだんだん色づいてきました〜っ」と報告し、初夏の趣が深まる庭の風景をアップ。「こんなピンクの濃いのも咲いて