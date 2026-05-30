「ホワイトソックス３−４タイガース」（２９日、シカゴ）ホワイトソックスが劇的なサヨナラ勝ちで３連勝。貯金を今季最多の「３」とし、村上宗隆内野手が三回の第２打席で右太もも裏を痛めて途中交代したショックを振り払った。「８番・右翼」で先発出場した西田陸浮内野手が九回に同点となるセーフティースクイズを決めた。最後は延長十回２死からバルガスが逆転サヨナラ２ランを放った。まさかのアクシデントが発生したの