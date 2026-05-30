タレントの辻希美が30日、自身のアメブロを更新。高校生になった長男・青空（せいあ）くんの体育祭に足を運んだことを報告し、お弁当を披露した。【映像】杉浦太陽の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）「今日はせいの高校の体育祭でしたぁ」と切り出した辻は、五月晴れの中行われたイベントを回顧し、夫で俳優の杉浦太陽と青空くんとの親子ショットを公開した。迫力のある競技を楽しんだ様子で、「めっちゃ青春ゃんってなりま