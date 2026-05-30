フジテレビの「夢がMORI MORI」「SMAP×SMAP」などのプロデューサーを務めて“SMAP育ての親”と言われる、BSフジの荒井昭博専務（63）が、テレビ静岡の代表取締役副社長に就任することが30日、分かった。6月29日の株主総会、取締役会で正式に決定する。荒井氏は1985年（昭60）に慶大経済学部を卒業してフジテレビに入社。92年（平4）にバラエティー「夢がMORI MORI」を立ち上げて、プロデューサー兼総合演出として前年にCDデビュー