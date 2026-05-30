カブスの今永昇太投手（３２）に正念場が訪れている。２９日（日本時間３０日）に敵地で行われたカージナルス戦に先発し、２登板連続で３本塁打を許し、６回途中５失点で今季６敗目（４勝）を喫した。最後まで波に乗れなかった。初回のマウンドに上がる前に味方打線が３点を先制。試合を優位に進められる状況が整った中で一死からヘレラに死球を与え、ウォーカーには四球。無安打で一、二塁のピンチを招くとベラスケスの初球に