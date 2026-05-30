タレントの中山秀征が、日ハム・新庄剛志監督のサプライズに感激だ。日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が３０日に放送され、２９日にエスコンフィールドで行われた日ハム―巨人戦で中山が始球式を務めたことを紹介。バッターボックスには中山の長男で俳優・中山翔貴と同じ少年野球チームに所属していた日ハム・清宮幸太郎が立った。ノーバウンド投球を披露した「今までの中では