◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＡ・ベシア投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、自身の「ボブルヘッドデー」として開催される本拠地・フィリーズ戦の試合前に始球式に臨み、捕手役を務めた。マウンドからは父・ボブさんがボールを投げ込んだ。昨年はワールドシリーズ（ＷＳ）直前に「家族の問題」で離脱した左腕。ＷＳ終了後の１１月７