◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３６）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「３番・一塁」で先発出場。初回に今季２度目の２戦連発となる先制の８号ソロを放った。０―０の初回２死。昨季まで５年連続２ケタ勝利を挙げている通算１１７勝右腕、Ｚ・ウィーラー投手（３６）の初球、９６・１マイル（約