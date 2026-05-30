【モデルプレス＝2026/05/30】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が、5月28日に更新された。橋本良亮が過去のプリクラを公開し、話題を集めている。【写真】STARTOアイドル「オーラすごい」脱退メンバー含めた昔のプリクラ◆橋本良亮、過去のプリクラ披露橋本は「俺はA.B.C-Zが大好き」と記すとともに「昔みんなでプリクラ撮った時 ＃加工エグい」と添え、プリクラが表示された画面の写真を投稿。プリクラには、2023年12月21日をもってグ