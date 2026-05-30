鹿児島市で２９日、71歳の女性が自宅を出たまま行方が分からなくなっていて、警察が探しています。 行方が分からなくなっているのは、鹿児島市吉野三丁目の窪園美知子さん（71）です。 鹿児島中央警察署によりますと、窪園さんは２９日午後4時半頃、自宅から徒歩で外出したまま、帰宅していないということです。 窪園さんは身長155センチ、やせ型で髪の毛は、茶色で短いということです。 服装は、長袖のTシャツの上に茶色