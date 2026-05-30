【モデルプレス＝2026/05/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の中村健太朗との2ショットを公開した。【写真】「今日好き」交際23ヶ月美男美女カップル「幸せオーラがすごい」記念日ショット◆藤田みあ＆中村健太朗、交際23ヶ月を報告藤田は「23month」と記し、中村の横顔ショットや、屋