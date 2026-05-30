俳優の水沢アキ（71）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。高級車・マセラティとの撮影ショットや、俳優活動をする長男・ジュリアン（39）との親子2ショットを公開し話題となった。【写真】「お二人ともカッコいいー！」近影ショットが話題！71歳・水沢アキ＆長男の親子2ショット水沢は「夏用の宣材写真を撮りました。マセラティも華を添えて優雅に」とつづり、白を基調とした衣装で撮影に臨む姿を投稿。赤いマセラティ