タレントの鈴木奈々（37）が29日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人らとのプライベートショットを公開した。「昨日は川村エミコさんと仲良しのディレクターさん夫婦と火鍋食べに行きましたー」と報告した。「オールスター感謝祭の、ぬるぬるトレジャーハンターでお世話になったディレクターさんです」と紹介した。「鍋食べながらいっぱい語って楽しい時間でした」とつづった。