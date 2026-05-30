エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら、不倫を続ける“シタ妻”。愛人の正妻を陥れようと“行き過ぎた行動”に出た結果、「余計なことしやがって」と愛人に激怒される修羅場を迎えた。【映像】愛人にブチギレられ泣き崩れる美月（桜井日奈子）5月29日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の第6話が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、