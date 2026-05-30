6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のHANJIN（ハンジン）が、足首の靭帯を負傷したため、一部イベントに不参加となることが30日、発表された。【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU所属事務所「PLEDIS Entertainment」は、公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「HANJINは、最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理