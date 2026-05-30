滋賀県愛荘町で29日に起きた住宅火災で1人の遺体が現場で見つかり、東近江署は30日、この家に火を付けたとして、現住建造物等放火の疑いで住人のアルバイト従業員仁佐秀次容疑者（65）を逮捕した。死亡したのは30代の息子とみて確認を進め、経緯を調べる。逮捕容疑は29日午後2時10分ごろ、自宅の玄関付近に放火し、2階建ての1棟を全焼させた疑い。署は認否を明らかにしていない。署によると遺体は2階で見つかった。容疑者の