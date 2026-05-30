俳優の内山理名（44）が、寝不足の朝に作ったという朝ごはんを公開した。【映像】内山理名、子どもとの姿＆夫・吉田栄作に作った愛妻弁当2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、吉田に作った愛妻弁当や、我が子を抱っこしキスをしている写真、離乳食など家族との生活について発信している。内山理名、寝不足の朝に作った朝ごはんを公開2026年5月29日に更新した