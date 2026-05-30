お金持ちでも、あえてパートをしている人もいるようで？今回は、清掃のパートをしている隠れセレブな女性のエピソードをご紹介します。超高級車の持ち主は？「私はビル清掃のパートをしているのですが、同僚にものすごい資産家の奥様がいます。『社会に貢献したり繋がりを持っていたいから』と、わざわざパートをしているのだとか。初めて給与明細をもらったときは無邪気に喜んでいて、なんだか可愛かったです。だけど、そのビル