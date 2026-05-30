歌手の藤あや子さんが、愛猫「マル・オレオ・じゃこ天」の三頭の日常を投稿しています。 【写真を見る】【 藤あや子 】愛猫マルが爪研ぎをベッドに「可愛いから許そう」じゃこ天はオレオから突然パンチ三者三様の日常一つ目の写真は、リビングの床に当たる日光の中で、横寝になって寛ぐマルの姿。しかし良く見ると、マルは爪研ぎの箱をベッドのようにして寝ているようです。藤さんは「全力で用途間違ってるけど可愛いから