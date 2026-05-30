ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地レートフィールドでのタイガース戦に「2番一塁」で先発出場。第2打席の走塁中、右太もも裏に違和感を訴えて途中交代した。指揮官のウィル・ベナブル監督は試合中のインタビューで「これから詳しい検査を受ける」とコメント。今後の続報が待たれる。 ■「無理をさせないようにしたい」 今季から海を渡った村上は、ここまで57試合に出場