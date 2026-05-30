ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でのフィリーズ戦を前にロースター変更を発表。キム・へソン内野手がマイナーに降格し、サンティアゴ・エスピナル内野手が昇格した。デーブ・ロバーツ監督は会見で、キムに言及。「スイングが変わってしまった」と話し、降格の理由に打撃不振を挙げた。 ■指揮官「スイングが変わってしまった」 キムは二塁手、遊撃手、左翼手など様々なポ