は過去10年、単勝オッズ1桁台が6勝2着9回3着3回と上位人気が中心も、10倍以上は4勝2着1回3着7回と奮闘。皐月賞1、2着のロブチェン、リアライズシリウスに対し、青葉賞勝ちのゴーイントゥスカイ、京都新聞杯勝ちのコンジェスタスが人気で迫る中、皐月賞3着以下の馬には単勝オッズ10倍以上の辛口評価。この中に盲点は潜んでいると見る。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。こ