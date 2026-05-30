6月6日（土）午前10時30分から午前11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」■小学6年生でコーヒーを焙煎！？ 未来の神 子供焙煎士が登場！幼児期からコーヒーに夢中な子供焙煎士 深谷東照さんが登場！小学生にして焙煎の大会では優勝経験があり、その腕前は大人顔負け…！実際に東照さんが焙煎した豆をヒロミ・孝太郎も体験！番組スタッフが見よう見まねで焙煎したコーヒーとの違いは