気象庁が発表する「防災気象情報」が5月28日から大きく変わりました。雨や台風が増えるこれからの季節に、覚えておくべきことをまとめました。■「レベル4危険警報」は自治体の「避難指示」の目安大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮の4つの災害に対して、気象庁は、警報などの名前にレベルの数字を付けて発表します。例:「レベル3大雨警報」中でも特に覚えて欲しいのは紫色の「レベル4危険警報」です。レベルの数字は、自治体の「警戒