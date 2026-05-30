◇ナ・リーグパドレス7−5ナショナルズ（2026年5月29日ワシントン）パドレスは29日（日本時間30日）、敵地でのナショナルズ戦に逆転勝ち。連敗を4で止めた。2番手で登板した松井裕樹投手（30）は2回1安打1失点で今季初失点した。4回、先発・ジオリトが4点目を失い、なおも2死満塁で降板。ピンチでマウンドに上がった松井はルイーズを右飛に打ち取り、傷口を広げなかった。イニングをまたいだ4回も続投し、相手打線を3