広島テレビアナウンサーの森拓磨さん（４７）が、自身初の小説「スコアボード」（カンゼン、税込み１９８０円）を出版した。６年がかりで完成させた作品は、１９７０年代の旧広島市民球場が舞台。スコアボード担当を命じられたプロ野球選手が、個性豊かな同僚と過ごすうちに新境地へたどりつく青春群像劇だ。（小山舞）得点係の選手成長描く主人公は、プロ球団「広島オイスターズ」の捕手・新田八宏（やひろ）。ドラフト３位