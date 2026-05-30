メリーランド州ベセスダにあるウォルター・リード国立軍事医療センターを離れ、ホワイトハウスへ向かうトランプ氏＝26日/Kylie Cooper/Reuters（CNN）米ホワイトハウスはこれまでのところ、トランプ大統領の直近の健康診断の結果を公表していない。ホワイトハウスの従来の慣例から逸脱しており、健康状態や職務遂行能力を疑問視する声がさらに強まる可能性が高い。トランプ氏は米大統領に就任した人物で史上最高齢。26日にウォルタ