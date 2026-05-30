ＸＪＡＰＡＮ・ＹＯＳＨＩＫＩが秋田県の居酒屋をお忍び訪問したことを明かした。自身の公式Ｘで、「今、秋田県の居酒屋にいます。誰にも気づかれていません！」とスマイル絵文字を添えて報告した。公式インスタグラムのストーリーでは自撮り動画もアップ。淡いピンクのジャケットにサングラス姿で「誰にも気づかれていません」と繰り返して、大衆的な店内の様子を紹介した。ただ、退店時には身バレしたようで、年配女性と