ピンク・レディーがデビュー50周年を迎える8月25日に、東京・LINE CUBE SHIBUYAにてトリビュートコンサートの開催が決定。あわせて翌8月26日には、トリビュートアルバムが発売されることも発表された。【写真】増田惠子、名曲ぞろいのソロデビュー45周年記念ライブ開催中島みゆき「慕情」カバーは「夫へのラブレターのつもりで歌いたい」作詞家・阿久悠と作曲家・都倉俊一（前文化庁長官）が手がけた数々の大ヒット曲ととも