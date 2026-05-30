1990年公開のレース映画『デイズ・オブ・サンダー』で、才能と野心にあふれる若き主人公コール・トリクルを演じたトム・クルーズ。撮影初日、レーシングカーの運転に挑んだトムは、いきなり車を壁に激突させてしまったという。その瞬間トムが口にした言葉を、共演のケイリー・エルウィズが明かした。【写真】ピチピチのトムがまぶしい『デイズ・オブ・サンダー』フォトギャラリー最近、Entertainment Tonightのインタビューを