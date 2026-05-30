馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。日本ダービーは特別編で、武豊騎手＝栗東・フリー＝のダービー６勝を【ダービー武豊伝】として取り上げる取り上げる。最終回は２０２２年のドウデュース。コロナ禍から明けた祭典で、史上最年長V競馬場に熱を呼び戻した。自然と「ユタカコール」が沸き起こった。初夏の日差しを背に受けた武豊とドウデュースのウィニングラン。正面スタンド前のウィナーズサーク